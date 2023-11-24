Porsche припинили випуск нестандартної моделі: відома причина

Універсал Porsche Panamera Sport Turismo випускали з 2017 року. Модель пропонували в бензинових і гібридних версіях потужністю до 680 сил.

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Porsche відмовилися від моделі Panamera Sport Turismo. Оригінальний спортивний універсал уже зняли з виробництва — про це стало відомо під час презентації оновленого ліфтбека Panamera. Детальніше про причини відмови від моделі розповіло видання Automotive News Europe.

На універсал припадало лише 10% продажів Porsche Panamera Фото: Porsche

Універсал Porsche Panamera Sport Turismo припинили випускати через непопулярність: на нього припадало лише 10% від усіх продажів моделі. Більшість авто продавалися в Європі, а от у США та Китаї така модифікація зовсім не користувалася попитом. До того ж, у лінійці не було позашляхової версії на кшталт електричного Porsche Taycan Cross Turismo, який продається краще.

Також наголошується, що основним конкурентом Porsche Panamera Sport Turismo став кросовер Cayenne — він просторіший усередині, має більш місткий багажник і високий кліренс.

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Версія Sport Turismo була тільки у другого покоління Porsche Panamera. Її випускали з 2017 року і пропонували бензинові, дизельні та гібридні модифікації потужністю до 680 к. с. На момент появи це був найпотужніший у світі універсал.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві помітили яскравий тюнінгований Porsche Panamera.

Також ми писали, що Toyota відмовляється від популярного кросовера.