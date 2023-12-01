Классика на новый лад: культовый спорткар 60-х скрестили с электромобилем Tesla (фото)

Pontiac GTO 1966 года получил силовую установку от Tesla Model 3 на 350 л. с. У спорткара полностью новая ходовая, а в салоне появился сенсорный дисплей.

Канадская компания Ness Customs выполнила нестандартный тюнинг Pontiac GTO 1966 года. Классическое спортивное авто превратили в электромобиль. Об этом сообщается на сайте Barrett-Jackson.

Винтажный кабриолет Pontiac получил силовую установку от Tesla Model 3 Performance. На смену 6,4-литровому V8 пришел электромотор мощностью 350 л. с. Под капотом нашлось место и для литий-ионной батареи.

Кабриолет оснастили 350-сильной электрической установкой Фото: Barrett-Jackson

Кроме того, полностью переделана ходовая Pontiac GTO. У Tesla Model 3 также позаимствовали задний подрамник с независимой подвеской и дисковые тормоза. Рулевое управление с электроусилителем взяли у Dodge.

Визуально отличить электромобиль Pontiac GTO от стандартной бензиновой модели можно разве что по современной оптике и 18-дюймовым дискам с широкими шинами. Впрочем, на самом деле 75% кузовных деталей новые – крылья, двери, капот и днище воссозданы по оригинальным чертежам.

Авто отреставрировали и заменили часть кузовных деталей Фото: Barrett-Jackson

Салон Pontiac GTO не только отреставрирован, но и дополнен небольшим сенсорным дисплеем. Кроме того, установлены кондиционер от Tesla, печка General Motors и современная акустика Blam audio.

К слову, такой тюнинг ретро-авто набирает популярности в последнее время. К примеру, компания Дэвида Бэкхема превратила в электрокар классический Aston Martin.

Также Фокус сообщал, что электромобилем стало знаменитое авто из фильма "Достучаться до небес".