В Украине обнаружили классический мотоцикл 1980 года без пробега (видео)

Мотоцикл "Восход-3" купили в 1981 году, но так и не поставили на учет. Винтажный байк превосходно сохранился и выглядит как новый.

Экспозицию киевского автомузея "Колеса истории" пополнил интересный экспонат – идеально сохраненный мотоцикл "Восход-3" 1980 года. Он не эксплуатировался, а простоял 42 года в гараже. Ему посвятили видео на Youtube-канале Oldcarservice TV.

Мотоцикл станет музейным экспонатом Фото: скриншот / YouTube

Винтажный мотоцикл "Восход" обнаружили в Харькове. Сохраненная справа-счет из магазина дает понять, что его купили в 1981 году за 420 рублей. После этого байк поставили в гараж, где он хранился до наших дней и не выезжал на дороги. Его даже ни разу не поставили на учет.

На одометре высвечивается пробег 13 км Фото: скриншот / YouTube

На одометре мотоцикла высвечивается пробег 13 км. Вполне возможно, что это "калибровочный" пробег прибора либо же мотоцикл прошел заводскую обкатку. Это настоящая капсула времени.

Состояние "Восход-3" 1980 года очень хорошее, хотя мотоцикл еще предстоит отчистить. В комплекте с байком сохранен и оригинальный набор инструментов.

Легкий мотоцикл "Восход-3" выпускали с 1979 по 1983 годы. Он оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 175 куб. см и мощностью 14 л. с. Максимальная скорость байка составляет 105 км/ч.

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