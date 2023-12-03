В Украине обнаружили классический мотоцикл 1980 года без пробега (видео)
Мотоцикл "Восход-3" купили в 1981 году, но так и не поставили на учет. Винтажный байк превосходно сохранился и выглядит как новый.
Экспозицию киевского автомузея "Колеса истории" пополнил интересный экспонат – идеально сохраненный мотоцикл "Восход-3" 1980 года. Он не эксплуатировался, а простоял 42 года в гараже. Ему посвятили видео на Youtube-канале Oldcarservice TV.
Винтажный мотоцикл "Восход" обнаружили в Харькове. Сохраненная справа-счет из магазина дает понять, что его купили в 1981 году за 420 рублей. После этого байк поставили в гараж, где он хранился до наших дней и не выезжал на дороги. Его даже ни разу не поставили на учет.
На одометре мотоцикла высвечивается пробег 13 км. Вполне возможно, что это "калибровочный" пробег прибора либо же мотоцикл прошел заводскую обкатку. Это настоящая капсула времени.
Состояние "Восход-3" 1980 года очень хорошее, хотя мотоцикл еще предстоит отчистить. В комплекте с байком сохранен и оригинальный набор инструментов.
Легкий мотоцикл "Восход-3" выпускали с 1979 по 1983 годы. Он оснащен одноцилиндровым двухтактным двигателем объемом 175 куб. см и мощностью 14 л. с. Максимальная скорость байка составляет 105 км/ч.
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