Toyota показала секретные концепт-кары: их никогда не демонстрировали публике (фото)

Эти концепт-кары тщательно скрывали от публики, но теперь их показали в цифровом виде. Каждый из пяти автомобилей отличается необычным дизайном и некоторыми уникальными решениями.

Toyota показала необычные концепт-кары из разных эпох, которые еще не были представлены публично. Среди них есть хэтчбек, седан, микровэн, внедорожник и спорткар. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Концепт-кары часто демонстрируют дизайн будущих серийных моделей бренда. Эти пять автомобилей были разработаны исследовательским центром Toyota CALTY Design Research в Калифорнии, но авто на их основе так и не поступили в производство.

В 1989 году был создан обтекаемый спорткар Toyota Future High Performance. Он отличается необычным дизайном экстерьера с закрытыми передними колесами и одноместным интерьером. По задумке, после нажатия на кнопку двигатель поднимался наружу, чтобы он мог охладиться во время движения.

Toyota Future High Performance имеет несколько революционных технологий Фото: Toyota

Этот концепт-кар не получил названия, но его конструкция опережала время. Полностью электрический хэтчбек был создан задолго до дебюта Toyota Prius первого поколения.

Этот концепт-кар мог стать основой для первого электромобиля бренда Фото: Toyota

Автомобиль имеет двухдверный кузов с плоскими панелями и обтекаемым силуэтом. Помимо этого колеса обуты в ультратонкие шины, что позволило снизить сопротивление качению.

В 2010-х Toyota рассматривала возможность создания седана X86D на базе спорткара GT86. Кузов концепт-кара имел множество сходств с хэтчбеком, но сзади не было отдельной двери.

Toyota X86D разрабатывался на основе спорткара GT86 Фото: Toyota

По задумке, этот седан должен был получить четырехцилиндровый оппозитный двигатель и систему полного привода. Тем не менее руководство бренда позже отказалось от этой идеи.

Scion NYC создавался как доступный городской автомобиль с футуристичным дизайном. Концепт-кар получил необычный обтекаемый кузов с двумя вертикальными фарами.

Scion NYC имел четыре посадочных места Фото: Toyota

Водитель и его пассажиры сидели высоко, что улучшало круговую обзорность. Тем не менее неизвестно, насколько это было безопасно.

Toyota Baby Lunar Cruiser разработан для исследовательских миссий на поверхности Луны. Внедорожник получил компактные электромоторы, которые встроены в колеса с безвоздушными шинами.

Концепт-кар Toyota Baby Lunar Cruiser должен был ездить по Луне Фото: Toyota

Внутри установлен джойстик для управления автомобилем. Предусмотрен и искусственный интеллект для обнаружения опасной местности.

Ранее Фокус сообщал, что на Японской выставке мобильности 2023 года представили уникальный концепт-кар Subaru Sport Mobility.