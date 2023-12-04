Старый ржавый седан Ford 1970 года продали по цене нового Porsche 911 (видео)
Выпущено лишь 1500 спортивных седанов Ford Falcon XY GT. Заряженная версия бюджетной модели оснащена двигателем V8 от Ford Mustang.
В Австралии на аукционе Grays продали Ford Falcon 1970 года. За авто отдали 152 000 долларов (как за новый Porsche 911), хотя его состояние оставляет желать лучшего. О машине рассказали на сайте аукциона.
Седан Ford Falcon простоял 44 года заброшенным в гараже. Он покрыт слоем грязи, а местами проржавел. Автомобиль требует реставрации, но полностью комплектный.
Столь высокая цена обусловлена тем, что перед нами – очень редкий заряженный Ford Falcon XY GT. Выпущено лишь 1500 таких авто, причем всех их продали на австралийском рынке – в другие страны такую версию бюджетного Ford Falcon не поставляли.
Главная особенность Falcon GT – 5,8-литровый 300-сильный V8 от Ford Mustang Mach 1. С 4-ступенчатой механической КПП большой седан способен разогнаться до 100 км/ч за 7,9 с и развить 203 км/ч. Кроме того, у авто доработаны рулевое управление, подвеска и тормоза.
Установлено, что это один из первых Ford Falcon GT, который использовался производителем для тестирования. Позже его выкупил сотрудник Ford и пользовался автомобилем до 1979 года, а затем поставил в гараж. Пробег седана составляет 105 тыс. км.
Ранее Фокус рассказывал про уникальный заряженный Ford Mustang 1971 года, существующий в единственном єкземпляре.
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