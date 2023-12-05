Производитель роскошных часов показал необычный суперкар в ретро-стиле (видео)

Bulgari Aluminium Vision GT является эксклюзивным суперкаром для видеоигры Gran Turismo 7. Новинка получила необычный дизайн в стиле итальянских спорткаров 70-х годов.

Производитель роскошных часов Bulgari представил концепт-кар Aluminium Vision GT. Как и суперкар Genesis X Gran Berlinetta, его смогут протестировать все игроки автосимулятора Gran Turismo 7. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Франшиза видеоигр Gran Turismo отмечает 10-летие своей программы Vision GT. Эта инициатива стала платформой для крупных автопроизводителей, которые создают виртуальные концепт-кары.

Bulgari Aluminium Vision GT получил клиновидный кузов Фото: Bulgari

Вместе с Aluminium Vision GT были показаны наручные часы Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition. Они вдохновлены оригинальной моделью, выпущенной в 1998 году и будут доступны в двух цветах — желтом и антрацитовом.

На презентации также показали часы Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition Фото: Bulgari

Концепт-кар Aluminium Vision GT получил дизайн в ретро-стиле. Он имеет клиновидный кузов с широкими колесными арками и имеет небольшое ветровое стекло спереди.

Спереди установлены тонкие дневные ходовые огни и скрытые фары, которые находятся по центру кузова. Колесные диски получили аэродинамичный дизайн.

Спереди установлены скрытые фары Фото: Bulgari

В интерьере размещены два спортивных сиденья. Приборная панель выполнена в стиле часов Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition.

Bulgari Aluminium Vision GT получил приборную панель в ретро-стиле Фото: Bulgari

Характеристики концепт-кара пока держат в секрете. Суперкар станет доступен в Gran Turismo 7 только в 2024 году.

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