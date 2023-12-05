Раритет за полмиллиона: в США обнаружен заброшенным культовый спорткар 70-х (видео)

Выпущено лишь 1784 Plymouth Barracuda 1970 года с 7,2-литровым 390-сильным мотором. Конкретно этот автомобиль является самым первым в серии.

В США обнаружили уникальный Plymouth Barracuda 1970 года. Знаменитый американский спорткар десятилетиями стоял заброшенным. Ему посвятили видео на Youtube-канале Rocket Restaurations.

Спорткар оснащен 7,2-литровым 390-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Plymouth Barracuda третьего поколения (1970-1974 годов) – одна из самых культовых спортивных моделей из США. Сейчас она ценится коллекционерами, причем в особом почете – редкие заряженные версии.

Именно к таким модификациям относится и этот Plymouth Barracuda в исполнении 440 Six Pack. В 1970 году выпущено лишь 1784 таких авто.

Plymouth Barracuda третьего поколения очень ценится коллекционерами Фото: Mecum

Plymouth Barracuda 440 Six Pack оснащен огромным 7,2-литровым V8 мощностью 390 л. с. Новым он был способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить свыше 200 км/ч.

Конкретно этот автомобиль гораздо более ценный, ведь это четвертый выпущенный Plymouth Barracuda 1970 года и первый – с 7,2-литровым мотором. Он не поступил в автосалон на продажу, ведь был тестовым авто.

Дальнейшая судьба Plymouth Barracuda неизвестна, но по авто видно, что оно длительное время простояло заброшенным. Спорткар проржавел, а в салоне отсутствует отделка, однако его реставрация имеет смысл, ведь по приблизительным оценкам его стоимость составляет около $500 000.

К слову, недавно обнаружили еще один раритетный Plymouth с 7,2-литровым мотором — уникальный спорткар Superbird за $200 000.

Также Фокус писал про капсулу времени Ford 1962 года в идеальном состоянии.