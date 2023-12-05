В Австралии показали огромную коллекцию суперкаров стоимостью более $100 млн (видео)

Бизнесмен начал собирать свою коллекцию суперкаров еще во время пандемии. Сейчас он владеет множеством редких автомобилей, включая модели ограниченного производства.

В Австралии нашли еще одну коллекцию дорогих спортивных автомобилей. Она принадлежит бизнесмену Лоуренсу Эскаланте, а суммарная стоимость всех авто составляет свыше 100 млн долларов. Видео опубликовали на YouTube-канале DBTV Home of DAMMNN BATM4N TV.

Бизнесмен поделился, что начал собирать свою коллекцию суперкаров еще во время пандемии. Сейчас он владеет около 120 автомобилями.

В коллекцию входят не только суперкары, но и гоночные болиды, внедорожники и гиперкары. Среди них есть очень редкие модели ограниченного производства.

Одними из главных "жемчужин" коллекции являются суперкары Lamborghini Centenario, Ford GT, McLaren Elva и Koenigsegg Gemera. Также Эскаланте владеет всеми современными моделями Rolls-Royce.

Бизнесмен владеет одним из четырех Lamborghini Centenario в Австралии Фото: Скриншот

Помимо этого бизнесмен купил один из 40 экземпляров гиперкара Aston Martin Valkyrie AMR Pro. В ближайшее время он планирует впервые испытать авто на гоночном треке.

Эта модель оснащена 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 1176 л.с. и 949 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,6 секунды, а максимальная скорость составляет свыше 350 км/ч.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro можно использовать только на гоночном треке Фото: Скриншот

В будущем Эскаланте планирует расширить свою коллекцию. В течение 12 месяцев он планирует купить еще около 70 суперкаров.

Ранее Фокус сообщал, что на аукционе Mecum выставили коллекцию из более чем 50 раритетных микроавтомобилей.