Цена 20 000 евро и запас хода 320 км: раскрыты подробности нового электрокара Fiat (фото)

Электромобиль Fiat Panda породнится с Citroen e-C3 и будет стоить примерно от 20 000 евро. Его оснастят 113-сильным мотором, а запас хода составит до 320 км.

Новый Fiat Panda четвертого поколения поступит в производство с лета 2024 года и станет электромобилем. Об этом стало известно после встречи премьер-министра Италии Джорджии Мелони с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает издание Automotive News Europe.

Лидеры двух государств обсуждали компактный электромобиль Fiat, так как его производство наладят на предприятии концерна Stellantis в сербском городе Крагуевац. С 2022 года идет реконструкция завода – в него инвестируют 190 млн евро, чтобы перевести его на выпуск электрокаров.

Ближайшим родственником новой модели станет Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Новый Fiat Panda официально представят 11 июля 2024 года – в день 125-летия Fiat. Компактная городская модель будет отличаться угловатым дизайном в стиле концепт-кара Fiat Centoventi. Базовая цена Fiat Panda 2024 составит около 20 000 евро.

Столь низкой стоимости удалось добиться благодаря новой архитектуре Smart Car Platform, которую также использует новый Citroen e-C3. Именно этот кросс-хэтчбек станет ближайшим родственником Fiat Panda 2024.

Это значит, что электромобиль Fiat, скорее всего, оснастят 113-сильным мотором и предложат в двух версиях – с запасом хода 200 и 320 км.

Примечательно, что нынешний бензиновый Fiat Panda продолжат выпускать параллельно с электрокаром до 2026 года. Годом позже Fiat в Европе полностью перейдет на выпуск электромобилей.

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