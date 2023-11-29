Fiat представил эксклюзивные городские электромобили с ярким дизайном (фото)
Fiat 500e получил эксклюзивные модификации от итальянских брендов Armani, Bvlgari и Kartell. Эти автомобили продадут на благотворительном аукционе.
В США представили эксклюзивные версии электромобиля Fiat 500e. Были созданы три автомобиля, которые выставят на аукцион. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Эксклюзивные Fiat 500e были изготовлены совместно с итальянскими брендами Armani, Bvlgari и Kartell. Эти автомобили отличаются от стандартной модели уникальным оформлением экстерьера и интерьера.
Fiat 500e Armani получил двухцветный кузов в серых оттенках. Верхняя часть авто имеет отделку под карбон, а на крыше появился логотип "GA".
Также на электрокар установили необычные колесные диски с бронзовыми акцентами. В этот цвет также окрашены внешняя отделка кузова и эмблема бренда.
В интерьере используется отделка из кожи и вставки из дерева. Еще одной отличительной чертой этой версии стали бронзовые акценты внутри.
Кузов Fiat 500e Bvlgari окрашен в оранжевый цвет с перламутровым эффектом. Внешняя отделка выполнена в золотом цвете.
На авто установили легкосплавные колесные диски золотого цвета. На кузове есть несколько логотипов Bvlgari.
Интерьер авто получил уникальную отделку с яркими вставками с абстракционными пейзажами и акцентами золотого цвета. Сиденья выполнены из кожи темно-синего цвета.
Fiat 500e Kartell окрашен в синий цвет. В этот оттенок окрашены и эксклюзивные колесные диски с шестиугольной плетенной конструкцией.
Интерьер изготовлен из серой кожи и ткани. На центральной консоли снова можно встретить шестиугольный узор.
Все три автомобиля будут выставлены на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотворительность. Имя этой некоммерческой организации буде названо позже.Важно
Напомним, что Fiat 500e предлагается с 95- или 118 сильным электромотором. Топовая версия электромобиля имеет запас хода 235 км на одном заряде.
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