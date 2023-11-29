Fiat представив ексклюзивні міські електромобілі з яскравим дизайном (фото)

Fiat 500e отримав ексклюзивні модифікації від італійських брендів Armani, Bvlgari та Kartell. Ці автомобілі продадуть на благодійному аукціоні.

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У США представили ексклюзивні версії електромобіля Fiat 500e. Було створено три автомобілі, які виставлять на аукціон. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Ексклюзивні Fiat 500e були виготовлені спільно з італійськими брендами Armani, Bvlgari та Kartell. Ці автомобілі відрізняються від стандартної моделі унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру.

Fiat 500e Armani отримав двоколірний кузов у сірих відтінках. Верхня частина авто має оздоблення під карбон, а на даху з'явився логотип "GA".

Кузов Fiat 500e Armani пофарбований у два кольори Фото: Fiat

Також на електрокар встановили незвичайні колісні диски з бронзовими акцентами. У цей колір також пофарбовані зовнішнє оздоблення кузова та емблема бренду.

Верхня частина кузова імітує карбон Фото: Fiat

В інтер'єрі використовується оздоблення зі шкіри та вставки з дерева. Ще однією відмінною рисою цієї версії стали бронзові акценти всередині.

Fiat 500e Armani отримав оздоблення зі шкіри Фото: Fiat

Кузов Fiat 500e Bvlgari пофарбовано в помаранчевий колір із перламутровим ефектом. Зовнішнє оздоблення виконано в золотому кольорі.

Fiat 500e Bvlgari пофарбований у помаранчевий колір Фото: Fiat

На авто встановили легкосплавні колісні диски золотого кольору. На кузові є кілька логотипів Bvlgari.

Fiat 500e Bvlgari отримав колісні диски золотого кольору Фото: Fiat

Інтер'єр авто отримав унікальне оздоблення з яскравими вставками з абстракційними пейзажами та акцентами золотого кольору. Сидіння виконані зі шкіри темно-синього кольору.

Fiat 500e Bvlgari має найяскравіший інтер'єр Фото: Fiat

Fiat 500e Kartell пофарбований у синій колір. У цей відтінок пофарбовані й ексклюзивні колісні диски з шестикутною плетеною конструкцією.

Fiat 500e Kartell пофарбований у синій колір Фото: Fiat

Інтер'єр виготовлений із сірої шкіри та тканини. На центральній консолі знову можна зустріти шестикутний візерунок.

Інтер'єр Fiat 500e Kartell виконаний у сірому кольорі Фото: Fiat

Усі три автомобілі будуть виставлені на аукціоні, а виручені кошти підуть на благодійність. Ім'я цієї некомерційної організації буде названо пізніше.

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Нагадаємо, що Fiat 500e пропонується з 95- або 118 сильним електромотором. Топова версія електромобіля має запас ходу 235 км на одному заряді.

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