Присвячується Міккі Маусу: найдешевший електрокар Fiat отримав оригінальну версію (відео)

Електромобілі Fiat Topolino прикрасили оригінальними візерунками із Міккі Маусом. Усього створено п'ять різних варіантів забарвлення авто.

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Новий Fiat Topolino обзавівся оригінальним варіантом. Мініатюрний електрокар присвячено Міккі Маусу. Про це повідомляє сайт концерну Stellantis.

Оригінальні авто присвячені 100-річчю Disney та заводу Fiat у Лінготто Фото: Stellantis

Електромобілі Fiat Topolino 2023 отримали яскраве "мультяшне" забарвлення із зображеннями Міккі Мауса. Для чотирьох автомобільних дизайн розробили в центрі стилю Fiat, а п'яте — розфарбував ілюстратор Disney Джорджіо Каваццано.

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Один із Fiat Topolino отримав ліврею в стилістиці найпершого мультфільму про Міккі Мауса "Паровоз Вілі". Крім того, створено авто у вуличному та абстрактному стилі.

Фото: Stellantis Фото: Stellantis Фото: Stellantis Фото: Stellantis

Електромобілі присвятили одразу двом 100-річним ювілеям – їх відзначають компанія Disney та завод Fiat у Лінготто. Topolino (у перекладі з італійської – "мишеня") обрали не дарма, адже саме так в Італії називають Міккі Мауса.

Нагадаємо, що новий Fiat Topolino створений на базі Citroen Ami. Мініатюрний 2,5-метровий електрокар оснащений 8-сильним двигуном і розвиває 45 км/год, а його запас ходу становить 75 км. У низці країн ЄС керувати таким малопотужним авто можна без прав і з 14 років. Ціна Fiat Topolino — від 7544 євро.

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