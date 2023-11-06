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Электрический спорткар Fiat приятно удивил отточенной управляемостью (видео)

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Фото: Скриншот | Fiat 500e Abarth превзошел все ожидания экспертов

Fiat 500e Abarth установил новый рекорд в своем классе для лосиного теста. Электромобиль отлично справился с двумя сложными испытаниями.

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Эксперты испытали заряженный электромобиль Fiat 500e Abarth 2023 года в двух сложных тестах на управляемость. Электрокар достойно справился с испытаниями. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Fiat 500e Abarth является спортивной версией компактного электрического хэтчбека. Она отличается от стандартной модели более агрессивным кузовным обвесом и мощной силовой установкой.

Испытания проходил электромобиль с шинами Brigedstone Potenza Sport размером 205/40 R18. Они подходят для спортивных электрических моделей.

Сперва Fiat 500e Abarth испытали в тесте на слалом. Электрокар проехал полосу препятствий за 23,9 секунды. Это не рекордный результат, но модель оказалась быстрее BMW iX1 и Peugeot 308.

Позже хэтчбек испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Главная задача автомобиля — маневрировать на скорости от 77 км/ч, не задев при этом конусы.

Fiat 500e Abarth смог проехать полосу препятствий на скорости 79 км/ч. По словам экспертов, электромобиль отлично входит в повороты и не теряет сцепление с дорогой на большой скорости.

Fiat 500e Abarth оснащен электромотором мощностью 155 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Запас хода составляет около 345 км на одном заряде.

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