Электрический спорткар Fiat приятно удивил отточенной управляемостью (видео)

Fiat 500e Abarth установил новый рекорд в своем классе для лосиного теста. Электромобиль отлично справился с двумя сложными испытаниями.

Related video

Эксперты испытали заряженный электромобиль Fiat 500e Abarth 2023 года в двух сложных тестах на управляемость. Электрокар достойно справился с испытаниями. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Fiat 500e Abarth является спортивной версией компактного электрического хэтчбека. Она отличается от стандартной модели более агрессивным кузовным обвесом и мощной силовой установкой.

Испытания проходил электромобиль с шинами Brigedstone Potenza Sport размером 205/40 R18. Они подходят для спортивных электрических моделей.

Сперва Fiat 500e Abarth испытали в тесте на слалом. Электрокар проехал полосу препятствий за 23,9 секунды. Это не рекордный результат, но модель оказалась быстрее BMW iX1 и Peugeot 308.

Позже хэтчбек испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Главная задача автомобиля — маневрировать на скорости от 77 км/ч, не задев при этом конусы.

Fiat 500e Abarth смог проехать полосу препятствий на скорости 79 км/ч. По словам экспертов, электромобиль отлично входит в повороты и не теряет сцепление с дорогой на большой скорости.

Fiat 500e Abarth оснащен электромотором мощностью 155 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Запас хода составляет около 345 км на одном заряде.

Важно

Компактный кроссовер Skoda приятно удивил экспертов своей управляемостью (видео)

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд. Максимальная скорость составляет 155 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты испытали новый заряженный спорткар Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ в двух сложных тестах на управляемость.