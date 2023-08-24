Fiat 500 превратили в самый необычный фургон с мороженым в мире (фото)

Fiat 500e Gelateria Edition сильно отличается от стандартного электромобиля. Автомобиль будет развозить мороженое по улицам Лондона.

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В Британии электрокар Fiat 500e превратили в необычный фургон с мороженым. Он разработан в ответ на создание зон чистого воздуха в крупных городах страны. Об этом сообщили на сайте Autocar.

В лондонских районах Камден, Гринвич и Вестминстер запретили использование фургонов с мороженым с двигателями внутреннего сгорания. В жару без них становится гораздо хуже.

Многие фургоны с мороженым являются устаревшими коммерческими автомобилями с дизельными двигателями. Поэтому в Fiat решили создать более экологичный транспорт.

"Хоть Fiat 500e Gelateria Edition и создан в единственном экземпляре, он демонстрирует универсальность экологичного автомобиля в городских условиях", — сказал руководитель Fiat в Великобритании Дэмьен Далли.

Fiat 500e Gelateria Edition отличается отсутствием задних сидений. Вместо них установлены морозильные камеры с батарейным питанием. Кузов авто окрашен в сине-белый цвет с декоративными полосами.

Вместо задних сидений размещены морозильные камеры Фото: Fiat

Также жесткую крышу электромобиля заменили на навес. На передних крыльях есть бронзовый логотип "Gelateria".

За спиной водителя находятся отсеки с мороженым Фото: Fiat

Еще одной особенностью Fiat 500e Gelateria Edition является уникальный звук, который вдохновлен "оперными звуками Италии". Он создан для привлечения клиентов.

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По словам Fiat, электромобиль способен обслуживать по 300 человек в день. В будущем это уникальное авто планируют показать в действии на улицах Лондона.

Fiat 500e Gelateria Edition способен обслуживать по 300 человек в день Фото: Fiat

Ранее Фокус рассказал, что новый Fiat 500e получил заряженную версию от Abarth.