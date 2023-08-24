Fiat 500 превратили в самый необычный фургон с мороженым в мире (фото)
Fiat 500e Gelateria Edition сильно отличается от стандартного электромобиля. Автомобиль будет развозить мороженое по улицам Лондона.
В Британии электрокар Fiat 500e превратили в необычный фургон с мороженым. Он разработан в ответ на создание зон чистого воздуха в крупных городах страны. Об этом сообщили на сайте Autocar.
В лондонских районах Камден, Гринвич и Вестминстер запретили использование фургонов с мороженым с двигателями внутреннего сгорания. В жару без них становится гораздо хуже.
Многие фургоны с мороженым являются устаревшими коммерческими автомобилями с дизельными двигателями. Поэтому в Fiat решили создать более экологичный транспорт.
"Хоть Fiat 500e Gelateria Edition и создан в единственном экземпляре, он демонстрирует универсальность экологичного автомобиля в городских условиях", — сказал руководитель Fiat в Великобритании Дэмьен Далли.
Fiat 500e Gelateria Edition отличается отсутствием задних сидений. Вместо них установлены морозильные камеры с батарейным питанием. Кузов авто окрашен в сине-белый цвет с декоративными полосами.
Также жесткую крышу электромобиля заменили на навес. На передних крыльях есть бронзовый логотип "Gelateria".
Еще одной особенностью Fiat 500e Gelateria Edition является уникальный звук, который вдохновлен "оперными звуками Италии". Он создан для привлечения клиентов.Важно
По словам Fiat, электромобиль способен обслуживать по 300 человек в день. В будущем это уникальное авто планируют показать в действии на улицах Лондона.
Ранее Фокус рассказал, что новый Fiat 500e получил заряженную версию от Abarth.