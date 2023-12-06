Капсула времени из 90-х: обнаружен знаменитый 33-летний Chevrolet без пробега (фото)

Chevrolet 454 SS считается одним из основателей сегмента спортивных пикапов. Автомобиль оснащен огромным 7,4-литровым V8.

В США обнаружена идеально сохраненная капсула времени Chevrolet 454 SS 1990 года. Спортивный пикап простоял более 30 лет в гараже. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Пикап Chevrolet идеально сохранился Фото: Mecum

На одометре Chevrolet 454 SS высвечивается пробег всего 14 км. Владелец сразу после покупки поставил автомобиль в гараж, где он и простоял до наших дней. Теперь он планирует продать его на аукционе.

Пикап Chevrolet 454 SS 1990 года выглядит как новый. У него идеальное состояние лакокрасочного покрытия и родная резина BF Goodrich. В салоне сиденья до сих пор запакованы в полиэтиленовые чехлы.

Сиденья до сих пор запакованы в полиэтиленовые чехлы Фото: Mecum

На окне Chevrolet 454 SS до сих пор приклеена накладная на авто. Комплектация пикапа включает кондиционер, центральный замок, электростеклоподъемники, магнитолу и круиз-контроль.

Пикап оснащен огромным 7,4-литровым V8 Фото: Mecum

Chevrolet 454 SS – один из первых в мире заряженных пикапов. Под его капотом установлен огромный 7,4-литровый V8 мощностью 230 л. с. У него 3-ступенчатая автоматическая КПП и задний привод. Кроме того, у пикапа доработана подвеска и установлены амортизаторы Bilstein.

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