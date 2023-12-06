Яркий дизайн и запас хода 400 км: представлен спортивный электромобиль Mini (фото)

Электромобиль Mini Cooper SE JCW Trim оснащен 218-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с. Хэтчбеку изменили дизайн и интерьер.

Новый Mini 2024 получил спортивную модификацию JCW Trim. Примечательно, что впервые она является электрической. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте британского производителя.

До недавнего времени заряженные Mini JCW были исключительно бензиновыми. Теперь же для доработки взяли электромобиль Mini Cooper SE.

Хэтчбек получил обвес и спойлер на крыше Фото: MINI

Хэтчбек отличается особым дизайном передней части, аэродинамическим обвесом и увеличенным спойлером на крыше. Кроме того, установлены 18-дюймовые диски и особые измененные фары.

Салон Mini Cooper SE JCW Trim отделан искусственной кожей с ярко-красными акцентами и швами. Также хэтчбек получил спортивные сиденья, а у виртуальной панели приборов изменена графика.

Отделка салона разбавлена красными вставками Фото: MINI

А вот силовая установка Mini Cooper SE 2024 осталась без изменений. Электрокар получил 218-сильный мотор, который только дополнили спортивным режимом Go-Kart. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с.

Оснащение включает спортивные кресла Фото: MINI

Аккумуляторная батарея емкостью 54,2 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 402 км. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 30 минут.

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