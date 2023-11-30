Изменится до неузнаваемости: каким будет новый BMW X3 2024 (фото)

Кроссовер BMW X3 2024 серьезно изменится внешне и станет крупнее. Из линейки модели исчезнет электрическая версия.

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В BMW завершают разработку четвертого поколения модели X3 в кузове G45. Кроссовер сейчас проходит тесты и будет презентован в 2024 году. Пока же на странице Sugar Design в Instagram появились первые рендеры модели.

Изображения созданы на основе шпионских фото BMW X3 2024. Кроссовер кардинально изменится внешне – его дизайн будет выдержан в духе младшего брата BMW X1 и седана BMW 5 Series.

Внешность кроссовера будет выполнена в новом фирменном стиле

На рендерах видно, что во внешнем виде преобладают грани, а боковины BMW X3 стали менее рельефными. Решетка радиатора стала крупнее и сочетается с раскосыми фарами.

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Новый BMW X3 G45 сохранит CLAR, но станет несколько крупнее, что позволит увеличить внутреннее пространство и объем багажника. В салоне наверняка появится широкий изогнуты дисплей на передней панели.

Кроссовер BMW X3 сохранит бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом объемом 2,0 и 3,0 л, останутся в предложении и подзаряжаемые гибриды.

Кроссовер сейчас проходит испытания Фото: Motor1.com

А вот электрической версии в линейке больше не будет. Дело в том, что новый BMW iX3 решили выделить в отдельную модель, которая будет построена на другой платформе. Кроме того, планируют отказаться от родственного купе-кроссовера BMW X4.

Ранее Фокус рассказывал про новый BMW M5 2024 — спортивный седан станет мощным гибридом.

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