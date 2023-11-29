Новый BMW M5 2024 показали за год до презентации (фото)

Новый BMW M5 впервые станет гибридом — получит 700-сильную установку. Наряду с седаном предложат и спортивный универсал.

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Опубликованы первые изображения BMW M5 нового поколения. Спортивный седан проходит тесты и будет презентован в конце следующего года. Об этом сообщает сайт Motor1.

Седан отличается от BMW 5 Series измененной передней частью Фото: Motor1.com

На рендерах заряженная версия отличается от нового BMW 5 Series более агрессивным дизайном передней части, измененной решеткой радиатора и обвесом. Кроме того, у седана увеличены колесные диски.

Новый BMW M5 2024 ранее частично рассекретили на шпионских фото. В частности, удалось разглядеть заднюю часть со спойлером, диффузором и четырьмя выхлопными трубами. Примечательно, что на тестах видели и универсал BMW M5.

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Уже известно, что новый BMW M5 2024 сохранит 4,4-литровый V8 твин-турбо, но станет подзаряжаемым гибридом. Аналогичной установкой оснащают кроссовер BMW XM и ее мощность составляет 653 либо 738 л. с.

Седан частично рассекретили на шпионских фото

Ожидается, что поначалу седан и универсал BMW M5 получат 700-сильную версию этой установки, но позже могут появиться и более мощные варианты. Также известно, что модель сохранит полный привод и сможет передвигаться в электрическом режиме.

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