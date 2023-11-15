Самый компактный спорткар BMW полностью рассекретили до премьеры (фото)

Новый BMW M135i получит множество улучшений в сравнении с текущей моделью. Заряженный хэтчбек станет еще мощнее и быстрее благодаря усовершенствованному двигателю.

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Новый хэтчбек BMW 1 Series получит заряженную версию M135i. Новинка получит агрессивный кузовной обвес и мощный двигатель. Об этом рассказали на сайте BMW Blog.

BMW M135i уже несколько раз замечали во время тестов на дорогах. Прототип прикрыт камуфляжем, но все ключевые изменения можно разглядеть.

Спереди установят обновленные фары и увеличенную решетку радиатора. На бампере разместят несколько воздухозаборников.

Заряженная версия будет отличаться более агрессивным кузовным обвесом Фото: AutoExpress

Сзади появятся четыре выхлопных патрубка и массивный диффузор. Также будет обновлена задняя оптика.

Сзади установят четыре выхлопных патрубка Фото: BMW Blog

В интерьере также ожидается несколько изменений. В частности, хэтчбек получит увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы под управлением iDrive 9.

Хэтчбек получит обновленный интерьер Фото: AutoExpress

Новый BMW M135i оснастят 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью около 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Он будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 4,5 секунды. Максимальная скорость составит 250 км/ч.

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