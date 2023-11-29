Новий BMW M5 2024 показали за рік до презентації (фото)

Новий BMW M5 вперше стане гібридом — отримає 700-сильну установку. Поряд із седаном запропонують і спортивний універсал.

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Опубліковано перші зображення BMW M5 нового покоління. Спортивний седан проходить тести і буде презентований наприкінці наступного року. Про це повідомляє сайт Motor1.

Седан відрізняється від BMW 5 Series зміненою передньою частиною Фото: Motor1.com

На рендерах заряджена версія відрізняється від нового BMW 5 Series агресивнішим дизайном передньої частини, зміненою решіткою радіатора і обвісом. Крім того, у седана збільшені колісні диски.

Новий BMW M5 2024 раніше частково розсекретили на шпигунських фото. Зокрема, вдалося розгледіти задню частину зі спойлером, дифузором і чотирма вихлопними трубами. Примітно, що на тестах бачили й універсал BMW M5.

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Уже відомо, що новий BMW M5 2024 збереже 4,4-літровий V8 твін-турбо, але стане гібридом з можливістю підзарядки. Аналогічною установкою оснащують кросовер BMW XM і її потужність становить 653 або 738 к. с.

Седан частково розсекретили на шпигунських фото

Очікується, що спочатку седан і універсал BMW M5 отримають 700-сильну версію цієї установки, але пізніше можуть з'явитися і більш потужні варіанти. Також відомо, що модель збереже повний привід і зможе пересуватися в електричному режимі.

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