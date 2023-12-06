Британцы показали необычный трехколесный электромобиль в ретро-стиле (фото)

Morgan XP-1 оснащен 134-сильным электромотором, а его снаряженная масса составляет менее 700 кг. Спорткар создан в единственном экземпляре.

Британский бренд Morgan представил электрокар XP-1. Новинка получила узнаваемый дизайн в духе культовых моделей и легкий кузов. Об этом рассказали на сайте автопроизводителя.

Morgan XP-1 основан на алюминиевом монококе с легкими кузовными панелями. Пока модель создана в единственном экземпляре и является концепт-каром.

Спереди расположены два колеса и две круглые фары. Также предусмотрено небольшое ветровое стекло.

Заднее колесо находится под закрытыми панелями кузова. Сзади размещены два компактных фонаря.

Сзади установлено только одно колесо Фото: Morgan

Morgan XP-1 оснащен компактным электромотором мощностью 134 л.с. Он установлен на заднем колесе.

Силовая установка питается от аккумуляторной батареи емкостью 33 кВт⋅час. Запас хода составляет до 241 км на одном заряде.

Новинка получила минималистичный интерьер Фото: Morgan

Снаряженная масса Morgan XP-1 составляет менее 700 кг. Благодаря этому спорткар остается быстрым.

Серийная версия электромобиля может выйти на рынок уже в 2024 году. Тем не менее модель может сильно изменится за это время.

Ранее Фокус писал, что турецкий стартап Amperino презентовал компактный электромобиль C-100.