Трехколесный эксклюзив: в Киеве заметили необычный британский спорткар (фото)

Morgan Super 3 отличается необычной трехколесной компоновкой и дизайном в ретро-стиле. Спорткар оснащен 118-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 7 секунд.

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В Киеве заметили британский спорткар Morgan Super 3 2022 года выпуска. Модель имеет всего три колеса и отличается ретро-дизайном. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Morgan Super 3 выпускается с 2022 года. Спорткар является наследником модели 3-Wheeler, который пользовался большим спросом среди любителей необычных автомобилей.

У родстера нет крыши и боковых дверей. Спереди установлены два небольших ветровых стекла. Все оборудование в интерьере защищено от влаги и пыли по стандарту IP64.

Сиденья в интерьере не регулируются. Вместо этого водитель может настроить расположение педалей и руля под себя.

Габариты Morgan Super 3:

длина — 3581 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1132 мм;

вес — 635 кг.

Замеченный в Украине спорткар окрашен в яркий оранжевый цвет. Внешний вид дополняют аэродинамичные колесные диски черного цвета.

Morgan Super 3 оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 118 л.с. и 150 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач.

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