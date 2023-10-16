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Авангард из 80-х: в Киеве заметили редкое французское спортивное авто (фото)

Citroen CX, Citroen CX GTi Turbo, Citroen CX GTi
Фото: Topcars UA | Citroen CX — преемник знаменитой модели DS

Citroen CX был одной из самых необычных моделей своего времени. Седан оснащен гидропневматической подвеской и обладает неплохой аэродинамикой.

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В Киеве сфотографировали необычный Citroen CX 1987 года. Сам по себе преемник легендарного Citroen DS — редкость в Украине в наши дни, а конкретно этот автомобиль относится к редкой спортивной его версии. Снимки опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Citroen CX выпускали с 1974 по 1991 годы. Модель получилась не менее авангардной, чем ее предшественник Citroen DS.

Citroen CX GTi Turbo, Citroen CX, Citroen CX GTi Fullscreen
Заряженная версия GTi Turbo узнается по оригинальному заднему спойлеру
Фото: Topcars UA

По меркам своего времени, Citroen CX обладал отличной аэродинамикой: коэффициент лобового сопротивления равен всего 0,36. Не менее оригинальным был и салон с односпицевым рулем и ленточными приборами (на ранних моделях). К тому же, автомобиль получил гидропневматическую подвеску с изменяемым клиренсом.

Всего выпустили 1,17 миллиона Citroen CX, однако замеченный в Киеве автомобиль гораздо более редкий. Спортивный Citroen CX GTi Turbo оснащен 2,5-литровой 168-сильной турбочетверкой.

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Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 8 с и развить 220 км/ч. Внешне от стандартной модели его отличает задний спойлер.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили классический Chevrolet Camaro 1969 года.

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