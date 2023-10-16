Авангард із 80-х: у Києві помітили рідкісне французьке спортивне авто (фото)
Citroen CX був однією з найбільш незвичайних моделей свого часу. Седан оснащений гідропневматичною підвіскою і має непогану аеродинаміку.
У Києві сфотографували незвичайний Citroen CX 1987 року. Сам по собі наступник легендарного Citroen DS — рідкість в Україні в наші дні, а конкретно цей автомобіль належить до рідкісної спортивної його версії. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Citroen CX випускали з 1974 по 1991 роки. Модель вийшла не менш авангардною, ніж її попередник Citroen DS.
За мірками свого часу, Citroen CX мав чудову аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору дорівнював лише 0,36. Не менш оригінальним був і салон з односпицевим кермом і стрічковими приладами (на ранніх моделях). До того ж, автомобіль отримав гідропневматичну підвіску зі змінним кліренсом.
Загалом випустили 1,17 мільйона Citroen CX, проте помічений у Києві автомобіль набагато рідкісніший. Спортивний Citroen CX GTi Turbo оснащений 2,5-літровою 168-сильною турбочетвіркою.Важливо
Седан здатний розігнатися до 100 км/год за 8 с і розвинути 220 км/год. Зовні від стандартної моделі його відрізняє задній спойлер.
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