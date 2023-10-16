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Авто

Авангард із 80-х: у Києві помітили рідкісне французьке спортивне авто (фото)

Citroen CX, Citroen CX GTi Turbo, Citroen CX GTi
Фото: Topcars UA | Citroen CX — наступник знаменитої моделі DS

Citroen CX був однією з найбільш незвичайних моделей свого часу. Седан оснащений гідропневматичною підвіскою і має непогану аеродинаміку.

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У Києві сфотографували незвичайний Citroen CX 1987 року. Сам по собі наступник легендарного Citroen DS — рідкість в Україні в наші дні, а конкретно цей автомобіль належить до рідкісної спортивної його версії. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Citroen CX випускали з 1974 по 1991 роки. Модель вийшла не менш авангардною, ніж її попередник Citroen DS.

Citroen CX GTi Turbo, Citroen CX, Citroen CX GTi Fullscreen
Заряджена версія GTi Turbo впізнається за оригінальним заднім спойлером
Фото: Topcars UA

За мірками свого часу, Citroen CX мав чудову аеродинаміку: коефіцієнт лобового опору дорівнював лише 0,36. Не менш оригінальним був і салон з односпицевим кермом і стрічковими приладами (на ранніх моделях). До того ж, автомобіль отримав гідропневматичну підвіску зі змінним кліренсом.

Загалом випустили 1,17 мільйона Citroen CX, проте помічений у Києві автомобіль набагато рідкісніший. Спортивний Citroen CX GTi Turbo оснащений 2,5-літровою 168-сильною турбочетвіркою.

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Седан здатний розігнатися до 100 км/год за 8 с і розвинути 220 км/год. Зовні від стандартної моделі його відрізняє задній спойлер.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві помітили класичний Chevrolet Camaro 1969 року.

Також ми писали, що в Україні з'явився культовий Ford Mustang першого покоління.