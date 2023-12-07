В Украине обнаружили роскошный 16-летний Lexus с пробегом менее 1000 км (фото)

Седан Lexus ES 350 поставили в гараж практически сразу после покупки. Премиальный автомобиль идеально сохранился и выглядит как новый.

В Украине найдена капсула времени – Lexus ES 2007 года в новом состоянии. Роскошный автомобиль 16 лет простоял в гараже. О нем рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Lexus ES 350 привезли из США Фото: Roma Urraco Пробег авто составляет всего 673 км Фото: Roma Urraco

Этот премиальный седан Lexus ES 350 был выпущен для американского рынка. В Украину автомобиль неофициально ввез "серый" дилер. Его купили и практически сразу поставили в гараж.

На одометре Lexus ES высвечивается пробег всего 673 км. Седан хорошо сохранился – его кузов и салон в отличном состоянии.

Салон Lexus ES отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco Автомобиль богато оснащен Фото: Roma Urraco

Комплектация Lexus ES 350 весьма богатая. Его салон отделан кожей и деревом, предусмотрены бесключевой доступ, электропривод сидений, климат-контроль и дисплей мультимедиа.

Lexus ES 350 оснащен 3,5-литровым V6 мощностью 272 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с.

Под капотом установлен 3,5-литровый V6 Фото: Roma Urraco

Напомним, что седан Lexus ES – более дорогой премиальный собрат Toyota Camry, который выпускают с 1989 года. Модель 2007 года относится к пятому поколению и она построена на платформе Toyota Camry XV40.

К слову, в Украине была найдена и капсула времени Toyota Camry, причем седан легко завелся после 15 лет простоя на паркинге.

Также Фокус сообщал, что в Харькове обнаружили старый мотоцикл 1980 года без пробега.