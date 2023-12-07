Toyota разрабатывает механическую КПП для электромобилей с 14 скоростями (фото)

Механическая КПП для электромобилей Toyota будет поддерживать до 14 скоростей. Водитель сможет самостоятельно выбрать, сколько передач ему необходимо.

Появились новые подробности о механической коробке передач для электромобилей Toyota. Новая трансмиссия не будет ограничиваться шестью или семью скоростями. Об этом сообщили на сайте Motor1.

В Toyota собираются сделать электромобили более привычными для водителей, которые раньше ездили только на моделях, оснащенных "механикой". Для этого некоторые электрические авто планируют оснастить инновационной коробкой передач.

Рычаг КПП может выглядеть как традиционная "механика" Фото: Toyota

В патентной заявке содержатся снимки, на которых изображена 14-ступенчатая механическая КПП. Помимо этого предусмотрены и другие конфигурации.

Коробка передач поддерживает до 14 ступеней Фото: Toyota

Интересно то, что водитель сам сможет выбирать, сколько передач ему нужно. Виртуальная коробка передач сможет работать в диапазоне от шести и более скоростей.

Такая КПП будет отличаться от традиционной трансмиссии. Виртуальная коробка передач будет влиять на режим работы электромоторов.

Передача выбирается так же, как и в обычной "механике", однако после использования рычаг КПП может вернуться в нейтральное положение. Благодаря этому необязательно менять скорости последовательно.

Ранее Фокус рассказал, что Ford подал заявку на патент устройства, которое позволит заряжать электромобили во время движения.