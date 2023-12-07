Toyota разрабатывает механическую КПП для электромобилей с 14 скоростями (фото)
Механическая КПП для электромобилей Toyota будет поддерживать до 14 скоростей. Водитель сможет самостоятельно выбрать, сколько передач ему необходимо.
Появились новые подробности о механической коробке передач для электромобилей Toyota. Новая трансмиссия не будет ограничиваться шестью или семью скоростями. Об этом сообщили на сайте Motor1.
В Toyota собираются сделать электромобили более привычными для водителей, которые раньше ездили только на моделях, оснащенных "механикой". Для этого некоторые электрические авто планируют оснастить инновационной коробкой передач.
В патентной заявке содержатся снимки, на которых изображена 14-ступенчатая механическая КПП. Помимо этого предусмотрены и другие конфигурации.
Интересно то, что водитель сам сможет выбирать, сколько передач ему нужно. Виртуальная коробка передач сможет работать в диапазоне от шести и более скоростей.
Такая КПП будет отличаться от традиционной трансмиссии. Виртуальная коробка передач будет влиять на режим работы электромоторов.Важно
Передача выбирается так же, как и в обычной "механике", однако после использования рычаг КПП может вернуться в нейтральное положение. Благодаря этому необязательно менять скорости последовательно.
Ранее Фокус рассказал, что Ford подал заявку на патент устройства, которое позволит заряжать электромобили во время движения.