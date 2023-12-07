Toyota розробляє механічну КПП для електромобілів із 14 швидкостями (фото)

Механічна КПП для електромобілів Toyota підтримуватиме до 14 швидкостей. Водій зможе самостійно обрати, скільки передач йому необхідно.

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З'явилися нові подробиці про механічну коробку передач для електромобілів Toyota. Нова трансмісія не обмежуватиметься шістьма або сімома швидкостями. Про це повідомили на сайті Motor1.

У Toyota збираються зробити електромобілі більш звичними для водіїв, які раніше їздили тільки на моделях, оснащених "механікою". Для цього деякі електричні авто планують оснастити інноваційною коробкою передач.

Важіль КПП може мати вигляд традиційної "механіки" Фото: Toyota

У патентній заявці містяться знімки, на яких зображена 14-ступінчаста механічна КПП. Зокрема, передбачено й інші конфігурації.

Коробка передач підтримує до 14 ступенів Фото: Toyota

Цікаво те, що водій сам зможе обирати, скільки передач йому потрібно. Віртуальна коробка передач зможе працювати в діапазоні від шести й більше швидкостей.

Така КПП відрізнятиметься від традиційної трансмісії. Віртуальна коробка передач впливатиме на режим роботи електромоторів.

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Передачу обирають так само, як і у звичайній "механіці", однак після використання важіль КПП може повернутися в нейтральне положення. Завдяки цьому необов'язково змінювати швидкості послідовно.

Раніше Фокус розповів, що Ford подав заявку на патент пристрою, який дасть змогу заряджати електромобілі під час руху.