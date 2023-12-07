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Авто

Toyota розробляє механічну КПП для електромобілів із 14 швидкостями (фото)

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Фото: Toyota | Нова механічна КПП відрізнятиметься від традиційної трансмісії

Механічна КПП для електромобілів Toyota підтримуватиме до 14 швидкостей. Водій зможе самостійно обрати, скільки передач йому необхідно.

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З'явилися нові подробиці про механічну коробку передач для електромобілів Toyota. Нова трансмісія не обмежуватиметься шістьма або сімома швидкостями. Про це повідомили на сайті Motor1.

У Toyota збираються зробити електромобілі більш звичними для водіїв, які раніше їздили тільки на моделях, оснащених "механікою". Для цього деякі електричні авто планують оснастити інноваційною коробкою передач.

Toyota коробка передач для електромобілів Fullscreen
Важіль КПП може мати вигляд традиційної "механіки"
Фото: Toyota

У патентній заявці містяться знімки, на яких зображена 14-ступінчаста механічна КПП. Зокрема, передбачено й інші конфігурації.

Toyota коробка передач для електромобілів Fullscreen
Коробка передач підтримує до 14 ступенів
Фото: Toyota

Цікаво те, що водій сам зможе обирати, скільки передач йому потрібно. Віртуальна коробка передач зможе працювати в діапазоні від шести й більше швидкостей.

Така КПП відрізнятиметься від традиційної трансмісії. Віртуальна коробка передач впливатиме на режим роботи електромоторів.

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Передачу обирають так само, як і у звичайній "механіці", однак після використання важіль КПП може повернутися в нейтральне положення. Завдяки цьому необов'язково змінювати швидкості послідовно.

Раніше Фокус розповів, що Ford подав заявку на патент пристрою, який дасть змогу заряджати електромобілі під час руху.