Гоночный бэтмобиль: в Новой Зеландии создали 1013-сильный сверхбыстрый суперкар (фото)
Rodin FZero может стать самым быстрым автомобилем для гоночного трека. Новинка оснащена 1013-сильной гибридной установкой и способна развивать скорость 360 км/ч.
Новозеландская компания Rodin Cars представила суперкар FZero. Новинка обещает стать самым быстрым автомобилем для гоночного трека. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.
Основателем Rodin Cars является гонщик и миллиардер Дэвид Дикер. Суперкар уже прошел первое испытание на гоночном треке.
Rodin FZero получил легкий кузов, который полностью изготовлен из карбона. По словам Дикера, он хотел создать альтернативу болиду "Формулы-1", но с закрытыми кузовными панелями.
Сзади расположено массивное антикрыло. По словам производителя, максимальная прижимная сила суперкара составляет около 4000 кг.
Rodin FZero имеет одноместную кабину. Внутри нет ничего, что отвлекало бы водителя от поездки.
Суперкар оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем V10 и электромотором суммарной мощностью 1013 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой секвентальной коробкой передач. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.
По словам основателя Rodin Cars, FZero оказался быстрее всех дорожных суперкаров. В планы компании входит доработка новинки, которая позволит сделать ее быстрее болида "Формулы-1".
Стоимость Rodin FZero составит около 2,3 млн долларов. Модель выпустят ограниченным тиражом.
Ранее Фокус рассказал, что в Барселоне презентовали яркий концепт-кар Genesis X Gran Berlinetta.