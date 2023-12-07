Гоночный бэтмобиль: в Новой Зеландии создали 1013-сильный сверхбыстрый суперкар (фото)

Rodin FZero может стать самым быстрым автомобилем для гоночного трека. Новинка оснащена 1013-сильной гибридной установкой и способна развивать скорость 360 км/ч.

Новозеландская компания Rodin Cars представила суперкар FZero. Новинка обещает стать самым быстрым автомобилем для гоночного трека. Об этом сообщили на сайте AutoExpress.

Основателем Rodin Cars является гонщик и миллиардер Дэвид Дикер. Суперкар уже прошел первое испытание на гоночном треке.

Rodin FZero получил легкий кузов, который полностью изготовлен из карбона. По словам Дикера, он хотел создать альтернативу болиду "Формулы-1", но с закрытыми кузовными панелями.

Кузов Rodin FZero изготовлен из углеродного волокна Фото: Rodin Cars

Сзади расположено массивное антикрыло. По словам производителя, максимальная прижимная сила суперкара составляет около 4000 кг.

Сзади установлено массивное антикрыло Фото: Rodin Cars

Rodin FZero имеет одноместную кабину. Внутри нет ничего, что отвлекало бы водителя от поездки.

Суперкар оснащен гибридной установкой с 4,0-литровым турбированным двигателем V10 и электромотором суммарной мощностью 1013 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 8-ступенчатой ​​секвентальной коробкой передач. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

По словам основателя Rodin Cars, FZero оказался быстрее всех дорожных суперкаров. В планы компании входит доработка новинки, которая позволит сделать ее быстрее болида "Формулы-1".

Стоимость Rodin FZero составит около 2,3 млн долларов. Модель выпустят ограниченным тиражом.

Ранее Фокус рассказал, что в Барселоне презентовали яркий концепт-кар Genesis X Gran Berlinetta.