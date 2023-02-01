В Британии представили экстремальный суперкар для гоночного трека (фото)

Radical SR10 XXR получил аэродинамические элементы из карбона и стал быстрее стандартной модели. Соотношение мощности к весу составляет 574 л.с. на тонну.

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Британская компания Radical представила гоночный суперкар SR10 XXR. Многие аэродинамические элементы авто изготовлены из углеволокна. Об этом сообщили на сайте Motor1.

В конце прошлого года Radical представили трековый суперкар SR3 XXR, работающий на биотопливе. Модель SR10 XXR является более мощной и быстрой.

Одноместный суперкар оснащен продвинутой аэродинамикой. Антикрыло дополнили "плавником" в стиле гоночных прототипов LMP, а спереди появились новые дневные ходовые огни.

[ + – ] Сбоку Radical SR10 XXR появился характерный "плавник" Фото: Radical

Спереди установлен массивный сплиттер, а сзади — большой диффузор. Они изготовлены из карбона, что позволило существенно снизить вес суперкара.

[ + – ] Radical SR10 XXR обладает невероятно большой прижимной силой Фото: Radical

Под капотом Radical SR10 XXR установлен 2,3-литровый турбированный двигатель Ford мощностью 425 л.с. и 515 Нм крутящего момента. Суперкар разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2,4 секунды.

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Габариты и вес Radical SR10 XXR:

Длина — 4077 мм

Ширина — 1799 мм

Высота — 1093 мм

Вес — 725 кг

Владельцы стандартного Radical SR10 могут обновить свой суперкар до версии XXR. Для этого нужно обратиться в компанию и заказать пакет доработок.

Стоимость Radical SR10 XXR пока не раскрыли. Модель поступит в продажу уже в ближайшее время.

Ранее Фокус писал, что возрожденная итальянская компания Bizzarrini представила новый суперкар с двигателем V12 под капотом.