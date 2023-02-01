Раритетный 58-летний Alfa Romeo за $4 миллиона не жалеют на гоночном треке (видео)

Всего было выпущено только 12 экземпляров Alfa Romeo Giulia TZ2. Спорткар разработан специально для гонок и весит всего 630 кг.

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На бельгийском гоночном треке Spa-Francorchamps испытали невероятно редкий болид Alfa Romeo Giulia TZ2 1965 года выпуска. Всего было выпущено всего 12 таких автомобилей. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Раритетный спорткар Alfa Romeo Giulia TZ2 принадлежит 73-летнему автолюбителю и коллекционеру. Он с трепетом относится к своему автомобилю, но на гоночном треке использует его по назначению и не жалеет авто.

Владелец признался, что часто берет свой Alfa Romeo Giulia TZ2 на трек-дни. Там раритетный спорткар разгоняется до безумных скоростей.

Alfa Romeo Giulia TZ2 оснащается 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 170 л.с. Спорткар способен развивать скорость 245 км/ч и весит всего 630 кг.

За все время раритетный болид проехал всего 24 326 км. Он всегда своевременно обслуживался владельцем.

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Alfa Romeo Giulia TZ2 редко поступают в продажу. Цены на болид варьируются от 2,5 до 4,5 миллиона долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукционе RM Sotheby’s за $3,14 миллионов продали кабриолет Chevrolet Corvette Stingray 1969 года.