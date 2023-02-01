Раритетний 58-річний Alfa Romeo за $4 мільйони не шкодують на перегоновому треку (відео)

Всього випущено лише 12 екземплярів Alfa Romeo Giulia TZ2. Спорткар розроблений спеціально для перегонів та важить всього 630 кг.

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На бельгійському перегоновому треку Spa-Francorchamps випробували неймовірний рідкісний болід Alfa Romeo Giulia TZ2 1965 року випуску. Усього випущено лише 12 таких автомобілів. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Раритетний спорткар Alfa Romeo Giulia TZ2 належить 73-річному автолюбителю та колекціонеру. Він з трепетом ставиться до свого автомобіля, але на перегоновому треку використовує його за призначенням і не шкодує авто.

Власник зізнався, що часто бере свій Alfa Romeo Giulia TZ2 на трек-дні. Там раритетний спорткар розганяється до шалених швидкостей.

Alfa Romeo Giulia TZ2 оснащується 1,6-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 170 к. с. Спорткар здатний розвивати швидкість 245 км/год і важить лише 630 кг.

За весь час раритетний болід проїхав лише 24 326 км. Його завжди своєчасно обслуговував власник.

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Alfa Romeo Giulia TZ2 рідко надходять у продаж. Ціни на болід варіюються від 2,5 до 4,5 мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що у США на аукціоні RM Sotheby's за $3,14 мільйона продали кабріолет Chevrolet Corvette Stingray 1969 року.