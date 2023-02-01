У Британії презентували екстремальний суперкар для гоночного треку (фото)

Radical SR10 XXR отримав аеродинамічні елементи з карбону і став швидше стандартної моделі. Співвідношення потужності до ваги становить 574 л. за тонну.

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Британська компанія Radical представила гоночний суперкар SR10 XXR. Багато аеродинамічних елементів авто виготовлені з вуглеволокна. Про це повідомили на сайті Motor1.

Наприкінці минулого року Radical представила трековий суперкар SR3 XXR, що працює на біопаливі. Модель SR10 XXR є більш потужною та швидкою.

Одномісний суперкар оснащений просунутою аеродинамікою. Антикрило доповнили "плавником" у стилі прототипів гоночних LMP, а спереду з'явилися нові денні ходові вогні.

[ + – ] Збоку Radical SR10 XXR з'явився характерний "плавник" Фото: Radical

Попереду встановлений потужний спліттер, а ззаду — великий дифузор. Вони виготовлені з карбону, що дозволило значно знизити вагу суперкара.

[ + – ] Radical SR10 XXR має неймовірно велику притискну силу Фото: Radical

Під капотом Radical SR10 XXR встановлений 2,3-літровий турбований двигун Ford потужністю 425 к. с. і 515 Нм крутного моменту. Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год лише за 2,4 секунди.

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Габарити та вага Radical SR10 XXR:

Довжина — 4077 мм

Ширина — 1799 мм

Висота — 1093 мм

Вага — 725 кг

Власники стандартного Radical SR10 можуть оновити свій суперкар до версії XXR. Для цього потрібно звернутися до компанії та замовити пакет доробок.

Вартість Radical SR10 XXR поки що не розкрили. Модель надійде у продаж вже найближчим часом.

Раніше Фокус писав, що відроджена італійська компанія Bizzarrini представила новий суперкар із двигуном V12 під капотом.