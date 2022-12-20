Британці представили трековий суперкар, який працює на біопаливі (фото)

Екстремальний Radical SR3 XXR має співвідношення потужності до маси понад 350 к.с за тонну. У рух болід наводить легкий 1,5-літровий двигун на 232 к.с

Related video

У Radical відзначили 1500 проданих одиниць трекового суперкара SR3, випустивши екстремальнішу версію. Він став ще швидшим на треку. Подробиці про новий болід розкрили на сайті компанії.

Бренд провів понад 12 різних чемпіонатів Radical Cup по всьому світу. У сезоні 2023 року у компанії з'явився несподіваний додаток до модельного ряду — SR3 XXR.

[ + – ] Суперкар отримав безліч доробок, порівняно зі стандартною моделлю.

Radical SR3 XXR оснащується новим 1,5-літровим двигуном, який видає 232 к.с. Це перший автомобіль компанії, який може працювати на біопаливі.

Співвідношення потужності до маси становить понад 350 к.с. за тонну. Зменшити вагу боліда допомогли нові колісні диски та елементи кузова із вуглеволокна.

Важливо

Швидше за "Формулу-1": новий британський електросуперкар показав рекордний розгін (відео)

Всі Radical SR3 XXR отримали новий обмежувач піт-лейн, який утримує швидкість автомобіля на піт-стопі за умов гонки. Також болід отримав виразне антикрило, натхнене прототипами LMP. Спліттер та задній дифузор складаються з вуглецевого волокна.

[ + – ] Гальмівна система Radical SR3 XXR була розроблена спільно з AP Racing

Новий суперкар отримав покращену гальмівну систему. Її розробили у співпраці з AP Racing. Доопрацювання зазнала і трансмісія, що дозволило прискорити швидкість перемикання передач.

Radical SR3 XXR вже доступний для замовлення. Перші поставки клієнтам розпочнуться навесні 2023 року. Ціни поки що не оголошені.

Раніше Фокус розповів, що Alfa Romeo представила свій найшвидший та найексклюзивніший спорткар з двигуном Ferrari.