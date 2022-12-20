Британцы представили трековый суперкар, работающий на биотопливе (фото)

Экстремальный Radical SR3 XXR имеет соотношение мощности к массе более 350 л.с. на тонну. В движение болид приводит легкий 1,5-литровый двигатель на 232 л.с.

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В Radical отметили 1500 проданных единиц трекового суперкара SR3, выпустив более экстремальную версию. Он стал еще быстрее на треке. Подробности о новом болиде раскрыли на сайте компании.

Бренд провел более 12 различных чемпионатов Radical Cup по всему миру. В сезоне 2023 года у компании появилось неожиданное дополнение к модельному ряду — SR3 XXR.

[ + – ] Суперкар получил множество доработок по сравнению со стандартной моделью

Radical SR3 XXR оснащается новым 1,5-литровым двигателем, который выдает 232 л.с. Это первый автомобиль компании, который может работать на биотопливе.

Соотношение мощности к массе составляет более 350 л.с. на тонну. Снизить вес болида помогли новые колесные диски и элементы кузова из углеволокна.

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Все Radical SR3 XXR получили новый ограничитель пит-лейн, который удерживает скорость автомобиля на пит-стопе в условиях гонки. Также болид получил выразительное антикрыло, вдохновленное прототипами LMP. Сплиттер и задний диффузор состоят из углеродного волокна.

[ + – ] Тормозная система Radical SR3 XXR была разработана совместно с AP Racing

Новый суперкар получил улучшенную тормозную систему. Ее разработали в сотрудничестве с AP Racing. Доработкам подверглась и трансмиссия, что позволило ускорить скорость переключения передач.

Radical SR3 XXR уже доступен для предзаказа. Первые поставки клиентам начнутся весной 2023 года. Цены пока не объявлены.

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