Небольшие и практичные: названы лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото)

Эти компактные кроссоверы имеет множество преимуществ. Всего эксперты выделили 10 моделей, на которые стоит обратить внимание при выборе нового авто.

Британские эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2023 года. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Компактные кроссоверы практичнее хэтчбеков и седанов, но их габариты позволяют комфортно ездить в городе. Также эти модели часто экономнее более крупных автомобилей.

В рейтинг вошли 10 новых компактных кроссоверов. Эксперты выделили главные плюсы и минусы каждой модели.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2023 года:

10. DS 7

DS 7 имеет приятную управляемость Фото: Stellantis

DS 7 является более роскошной альтернативой модели Citroën C5 Aircross. Этот кроссовер имеет приятную управляемость и красивый интерьер.

Плюсы:

роскошный интерьер;

приятная управляемость;

реже многих кроссоверов на рынке.

Минусы:

жесткая подвеска;

маломощные двигатели.

9. BMW X1

BMW X1 предлагает просторный интерьер Фото: BMW

BMW X1 является самым компактным кроссовером бренда. Модель нового поколения получила более просторный интерьер, а также отличается стильным дизайном.

Плюсы:

высокое качество сборки;

большой запас хода на электротяге у гибридной версии;

просторный интерьер.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система.

8. Audi Q3

Audi Q3 имеет приятную управляемость Фото: Audi

Audi Q3 предлагает стильный дизайн и просторный интерьер. Этот кроссовер также имеет приятную управляемость.

Плюсы:

гибридные версии имеют низкий расход топлива;

комфортная подвеска.

Минусы:

низкий уровень надежности;

не самый качественный интерьер.

7. Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA отличается красивым интерьером Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLA предлагается c множеством силовых установок на выбор. Эта модель отличается приятной управляемостью и красивым интерьером.

Плюсы:

большой запас хода на электротяге у гибридной версии;

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

некоторые опции стоят слишком дорого;

плохая шумоизоляция.

6. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai имеет просторный интерьер Фото: Nissan

Nissan Qashqai имеет просторный интерьер и обладает высоким уровнем практичности. Это универсальный кроссовер, который способен справиться с многими задачами.

Плюсы:

удобные органы управления;

практичный интерьер;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

механическая КПП работает нестабильно;

вариатор работает слишком медленно.

5. Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross имеет богатое оснащение Фото: Stellantis

Citroën C5 Aircross предлагается с множеством силовых установок на выбор. Помимо этого кроссовер имеет богатое оснащение и практичнее некоторых конкурентов.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

просторный интерьер;

невысокая стоимость.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

механическая КПП работает нестабильно.

4. Kia Sportage

Kia Sportage отличается практичным интерьером Фото: Kia

Kia Sportage отличается стильным дизайном и практичным интерьером. Модель также имеет широкий выбор двигателей и множество комплектаций.

Плюсы:

стильный дизайн;

практичный интерьер;

большой выбор двигателей.

Минусы:

коробка передач работает нестабильно;

неприятная управляемость.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson имеет яркий дизайн Фото: Hyundai

Hyundai Tucson во многом похож на Kia Sportage, но имеет более изысканный интерьер. Также этот кроссовер предлагает экономные двигатели и яркий дизайн.

Плюсы:

низкий расход топлива;

стильный дизайн;

практичный интерьер.

Минусы:

коробка передач работает медленно;

не самые мощные двигатели.

2. Mazda CX-5

Mazda CX-5 предлагает приятную управляемость Фото: Mazda

Mazda CX-5 остается одним из самых красивых кроссоверов на рынке. Эта модель также предлагает комфортную подвеску и приятную управляемость.

Плюсы:

приятная управляемость;

практичный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

коробка передач работает нестабильно;

плохая шумоизоляция.

1. Volvo XC40

Volvo XC40 стал лидером этого рейтинга Фото: Volvo

Volvo XC40 отличается высоким уровнем безопасности и предлагает комфортную подвеску. Также кроссовер доступен с большим количеством двигателей на выбор.

Плюсы:

большой выбор двигателей;

красивый интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

неприятная управляемость;

не самый просторный интерьер.

Ранее Фокус писал, что британские эксперты назвали самые ненадежные семейные кроссоверы с пробегом