Британцы назвали лучшие семейные кроссоверы 2023 года (фото)

Эксперты выделили 10 семейных кроссоверов 2023 года, которые во многом превосходят своих конкурентов. Также они выделили основные плюсы и минусы представленных моделей.

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Семейные кроссоверы отличаются высоким уровнем практичности и способны справиться почти с любой задачей. Они подходят для водителей с большой семьей.

В рейтинг вошли 10 семейных кроссоверов 2023 года. Эксперты выделили главные плюсы и минусы каждой из представленных моделей.

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ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2023 года:

10. Kia Sorento

Kia Sorento имеет просторный интерьер Фото: Kia

Kia Sorento предлагает стильный дизайн и просторный интерьер. Помимо этого кроссовер имеет богатое оснащение и практичнее многих конкурентов.

Плюсы:

комфортная подвеска;

стильный дизайн;

просторный интерьер.

Минусы:

большой расход топлива;

неприятная управляемость.

9. Seat Tarraco

Seat Tarraco предлагает приятную управляемость Фото: SEAT

Seat Tarraco отличается красивым дизайном экстерьера и приятной управляемостью. Также эта модель предлагает семь посадочных мест.

Плюсы:

стильный дизайн;

низкий расход топлива;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

мало места на третьем ряду сидений;

небольшой выбор силовых установок.

8. Audi Q5

Audi Q5 имеет практичный интерьер Фото: Audi

Audi Q5 имеет практичный интерьер с качественной отделкой. Еще одной сильной стороной кроссовера является его технологичность.

Плюсы:

богатое оснащение;

большой выбор двигателей;

роскошный интерьер.

Минусы:

скучный дизайн;

неприятная управляемость;

некоторые опции слишком дорогие.

7. Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace отличается отточенной управляемостью Фото: Jaguar

Jaguar F-Pace не только спортивный, но и довольно практичный кроссовер. Эта модель отличается отточенной управляемостью и просторным интерьером.

Плюсы:

просторный интерьер;

удобная информационно-развлекательная система;

приятная управляемость.

Минусы:

небольшой запас хода на электротяге в гибридной версии;

высокая стоимость.

6. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq предлагается с множеством двигателей на выбор Фото: Skoda

Skoda Kodiaq не только очень практичный, но довольно доступный кроссовер. Эта модель предлагается с множеством двигателей на выбор.

Плюсы:

просторный интерьер;

невысокая стоимость;

большой выбор двигателей.

Минусы:

нет гибридной версии;

Крепления Isofix не предусмотрены для третьего ряда сидений;

жесткая подвеска.

5. BMW X3

BMW X3 отличается приятной управляемостью Фото: BMW

BMW X3 сочетает в себе современные технологии и роскошный интерьер. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощные двигатели;

роскошный интерьер.

Минусы:

небогатое оснащение;

большой расход топлива;

нет семиместных версий.

4. Volvo XC60

Volvo XC60 безопаснее конкурентов Фото: Volvo

Volvo XC60 предлагает стильный дизайн и просторный интерьер. Это очень практичная модель, которая отличается высоким уровнем безопасности.

Плюсы:

роскошный интерьер;

стильный дизайн;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

неприятная управляемость;

коробка передач работает нестабильно;

слишком медленный.

3. Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe отличается богатым оснащением Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe отличается футуристичным дизайном и богатым оснащением. Это практичная модель с просторным интерьером.

Плюсы:

большой выбор двигателей;

просторный интерьер;

способен буксировать тяжелые прицепы.

Минусы:

неприятная управляемость;

большие габариты.

2. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport предлагает приятную управляемость Фото: Land Rover

Несмотря на то, что Land Rover Discovery Sport является моделью начального уровня в модельном ряду бренда, он предлагает почти все возможности более дорогих внедорожников. Этот кроссовер предлагает приятную управляемость и стильный дизайн.

Плюсы:

приятная управляемость;

способен справиться с бездорожьем;

роскошный интерьер.

Минусы:

большой расход топлива;

маломощные двигатели;

не все версии предлагаются с семиместным интерьером.

1. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail стал лидером этого рейтинга Фото: Nissan

Новый Nissan X-Trail во многом превосходит своего предшественника. Это практичный кроссовер с приятной управляемостью.

Плюсы:

приятная управляемость;

качественный интерьер;

есть семиместные версии.

Минусы:

не самый низкий расход топлива;

небольшой багажник;

жесткая подвеска.

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