Британці назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року (фото)

Експерти виділили 10 сімейних кросоверів 2023 року, які багато в чому перевершують своїх конкурентів. Також вони виділили основні плюси та мінуси представлених моделей.

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Британські експерти назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року. Для цього вони вивчили дані про поломки автомобілів за останні 24 місяці. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Сімейні кросовери відрізняються високим рівнем практичності та здатні впоратися майже з будь-яким завданням. Вони підходять для водіїв із великою родиною.

До рейтингу увійшли 10 сімейних кросоверів 2023 року. Експерти виділили головні плюси та мінуси кожної з представлених моделей.

Важливо

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Топ 10 найкращих сімейних кросоверів 2023 року:

10. Kia Sorento

Kia Sorento має просторий інтер'єр Фото: Kia

Kia Sorento пропонує стильний дизайн і просторий інтер'єр. Крім цього кросовер має багате оснащення і практичніший за багатьох конкурентів.

Плюси:

комфортна підвіска;

стильний дизайн;

просторий інтер'єр.

Мінуси:

велика витрата палива;

неприємна керованість.

9. Seat Tarraco

Seat Tarraco пропонує приємну керованість Фото: SEAT

Seat Tarraco вирізняється красивим дизайном екстер'єру і приємною керованістю. Також ця модель пропонує сім посадкових місць.

Плюси:

стильний дизайн;

низька витрата палива;

зручна інформаційно-розважальна система.

Мінуси:

мало місця на третьому ряду сидінь;

невеликий вибір силових установок.

8. Audi Q5

Audi Q5 має практичний інтер'єр Фото: Audi

Audi Q5 має практичний інтер'єр із якісним оздобленням. Ще однією сильною стороною кросовера є його технологічність.

Плюси:

багате оснащення;

великий вибір двигунів;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

нудний дизайн;

неприємна керованість;

деякі опції занадто дорогі.

7. Jaguar F-Pace

Jaguar F-Pace вирізняється відточеною керованістю Фото: Jaguar

Jaguar F-Pace не тільки спортивний, а й доволі практичний кросовер. Ця модель вирізняється відточеною керованістю і просторим інтер'єром.

Плюси:

просторий інтер'єр;

зручна інформаційно-розважальна система;

приємна керованість.

Мінуси:

невеликий запас ходу на електротязі в гібридній версії;

висока вартість.

6. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq пропонується з безліччю двигунів на вибір Фото: Skoda

Skoda Kodiaq не тільки дуже практичний, але й доволі доступний кросовер. Ця модель пропонується з безліччю двигунів на вибір.

Плюси:

просторий інтер'єр;

невисока вартість;

великий вибір двигунів.

Мінуси:

немає гібридної версії;

Кріплення Isofix не передбачені для третього ряду сидінь;

жорстка підвіска.

5. BMW X3

BMW X3 вирізняється приємною керованістю Фото: BMW

BMW X3 поєднує в собі сучасні технології та розкішний інтер'єр. Також цей кросовер вирізняється приємною керованістю.

Плюси:

приємна керованість;

потужні двигуни;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

небагате оснащення;

велика витрата палива;

немає семимісних версій.

4. Volvo XC60

Volvo XC60 безпечніший за конкурентів Фото: Volvo

Volvo XC60 пропонує стильний дизайн і просторий інтер'єр. Це дуже практична модель, яка вирізняється високим рівнем безпеки.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

стильний дизайн;

високий рівень безпеки.

Мінуси:

неприємна керованість;

коробка передач працює нестабільно;

занадто повільний.

3. Hyundai Santa Fe

Новий Hyundai Santa Fe вирізняється багатим оснащенням Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Fe вирізняється футуристичним дизайном і багатим оснащенням. Це практична модель із просторим інтер'єром.

Плюси:

великий вибір двигунів;

просторий інтер'єр;

здатний буксирувати важкі причепи.

Мінуси:

неприємна керованість;

великі габарити.

2. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport пропонує приємну керованість Фото: Land Rover

Попри те, що Land Rover Discovery Sport є моделлю початкового рівня в модельному ряду бренду, він пропонує майже всі можливості дорожчих позашляховиків. Цей кросовер пропонує приємну керованість і стильний дизайн.

Плюси:

приємна керованість;

здатний впоратися з бездоріжжям;

розкішний інтер'єр.

Мінуси:

велика витрата палива;

малопотужні двигуни;

не всі версії пропонуються з семимісним інтер'єром.

1. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail став лідером цього рейтингу Фото: Nissan

Новий Nissan X-Trail багато в чому перевершує свого попередника. Це практичний кросовер із приємною керованістю.

Плюси:

приємна керованість;

якісний інтер'єр;

є семимісні версії.

Мінуси:

не найнижча витрата палива;

невеликий багажник;

жорстка підвіска.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали найкращі преміальні автомобілі з пробігом.