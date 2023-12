Единственный в своем роде: Bugatti представили эксклюзивный гиперкар в ретро-стиле (фото)

Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" имеет уникальное оформление экстерьера и интерьера. Гиперкар способен развивать скорость до 440 км/ч.

Гиперкар Bugatti Chiron Super Sport получил эксклюзивную версию "57 One of One". Она вдохновлена культовой моделью Type 57 SC Atlantic. Об этом рассказали на сайте бренда.

Bugatti Type 57 SC Atlantic является одним из самых дорогих и красивых автомобилей в истории. Всего было выпущено четыре таких авто, три из которых сохранились до наших дней.

Bugatti Chiron Super Sport "57 One of One" окрашен в уникальный голубой цвет, в который был окрашен один из Type 57 SC Atlantic. Внешний вид дополняют колесные диски с акцентами такого же оттенка.

Гиперкар получил уникальную решетку радиатора Фото: Bugatti

Специально для новинки была разработана новая решетка радиатора в ретро-стиле. Помимо этого на заднем антикрыле появилось изображение Type 57 SC Atlantic с названием модели.

На заднем крыле есть изображение Type 57 SC Atlantic Фото: Bugatti

Интерьер выполнен из светлой кожи Gaucho. Внутри можно найти логотипы "57 One of One" и изображение "танцующего слона" Рембрандта.

Интерьер выполнен из светлой кожи Фото: Bugatti

Этот автомобиль был создан по заказу давней клиентки бренда. Ее муж подарил ей приглашение от Bugatti на 70-летие.

Гиперкар создан по заказу 70-летней клиентки бренда Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Super Sport оснащен 8,0-литровым турбированным двигателем W16 мощностью 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 440 км/ч.

