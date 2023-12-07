Конкурента Nissan Leaf от Renault полностью рассекретили до премьеры (фото)

Renault 5 E-Tech будет основан на платформе CMF-BEV, а его длина составит около 3920 мм. Топовая версия электромобиля сможет проехать до 400 км на одном заряде.

В интернет просочились патентные изображения серийной версии электромобиля Renault 5 E-Tech. Новинка во многом будет похожа на концепт-кар. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Серийную версию Renault 5 E-Tech планируют представить на Женевском автосалоне 26 февраля 2024 года. Тем не менее дизайн экстерьера новинки уже полностью рассекречен.

Спереди появятся узкие фары, между которыми находятся тонкая полоса и логотип бренда. Также можно заметить необычные дневные ходовые огни, как у концепт-кара.

Порты для зарядки находятся на передних крыльях Фото: WIPO

Еще одним необычным решением стал дисплей на капоте. Он будет отображать уровень заряда батареи.

Сзади установят вертикальные фонари в ретро-стиле. Под ними находится небольшой диффузор.

Сзади расположены вертикальные фонари Фото: WIPO

Электромобиль будет доступен в нескольких цветах кузова. Судя по патентным изображениям, можно будет выбрать варианты с черной крышей.

Длина новинки составит около 3920 мм. Электрокар будет основан на платформе CMF-BEV.

Ожидается, что Renault 5 E-Tech оснастят одним электромотором мощностью от 120 до 150 л.с. На выбор будут доступны аккумуляторные батареи емкостью 40 и 52 кВт∙час. Топовая версия сможет проехать до 400 км на одном заряде.

Пока подробные технические характеристики новинки держат в секрете. Начальная стоимость модели составит около 25 000 евро (27 200 долларов).

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