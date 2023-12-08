На украинский рынок вышла недорогая коммерческая модель Fiat: первые подробности (фото)

Новый Fiat Doblo в Украине доступен в грузовой и грузопассажирской версиях. Фургон оснащен экономичным 1,5-литровым турбодизелем.

В Украине поступает в продажу новый Fiat Doblo 2023. Третье поколение коммерческой модели уже привезли в нашу страну. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Модель оснащена 100-сильным турбодизелем Фото: Stellantis

Новый Fiat Doblo – близкий родственник Citroen Berlingo и Peugeot Rifter. От собратьев он отличается дизайном передней части. Грузоподъемность фургона составляет 827 кг, а объем его грузового отсека – от 3,5 до 4 кубометров.

Купить Fiat Doblo в Украине можно в двухместной грузовой версии стоимостью от 858 000 гривен и в пятиместном грузопассажирском варианте Crew Cab ценой от 945 000 гривен. Базовая комплектация включает ABS, ESP, 2 подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему и круиз-контроль.

Базовое оснащение включает кондиционер и круиз-контроль Фото: Stellantis

Пока новый Fiat Doblo доступен только с 1,5-литровым турбодизлем мощностью 100 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 148 км/ч и расходует в среднем 5,7 л на 100 км.

Впрочем, на сайте Fiat в Украине также анонсирован электрический вариант e-Doblo. Он оснащен 136-сильным мотором и обладает запасом хода 280 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится недорогой французский электромобиль с запасом хода более 400 км.

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