Раритетный американский спорткар 70-х превратили в необычный внедорожник (фото)

Необычный внедорожник Plymouth Duster построен из частей от различных автомобилей. Это авто выставили на продажу за 13 500 долларов.

В США выставили на продажу необычное купе Plymouth Duster 1974 года выпуска. Автомобиль превратили во внедорожник с большими колесами. Подробности об авто сообщили на сайте Jalopnik.

Этот автомобиль построен на раме от пикапа Ford 1990-х годов. На авто установлены огромные колеса от армейского Humvee.

На крыше расположены дополнительный багажник и запасное колесо. Кузов автомобиля окрасили в серый цвет с эффектом потертостей. При этом выхлопная система выходит наружу прямо из переднего крыла.

На крыше размещено запасное колесо Фото: Craigslist

Интерьер остался почти без изменений. На сиденьях появились чехлы, а также внутри разместили напольные коврики Ford.

На сиденьях появились чехлы Фото: Craigslist

Этот Plymouth Duster оснащен 7,3-литровым турбодизелем V8 мощностью 250 л.с. и 685 Нм крутящего момента. Он работает в паре 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

За необычный внедорожник просят 13 500 долларов. Автомобиль имеет не самое лучшее состояние и нуждается в ремонте некоторых деталей.

Ранее Фокус рассказал, что в США на продажу выставили необычный лимузин на базе спорткара Dodge Viper 1996 года.