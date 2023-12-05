Volkswagen Golf превратили в экстремальный среднемоторный суперкар (видео)

Хэтчбек получил двигатель от суперкара Audi R8 и множество других улучшений. Автомобиль стал гораздо мощнее и быстрее на прямой.

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Немецкое тюнинг-ателье JP Performance доработало хэтчбек Volkswagen Golf третьего поколения. Автомобиль оснастили двигателем от суперкара Audi R8. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Volkswagen Golf получил широкий кузовной обвес с новыми бамперами. Автомобиль окрасили в пастельный мятно-зеленый цвет, который дополняют контрастные акценты розового цвета. Внешний вид дополняют колесные диски Rotiform.

Хэтчбек получил каркас безопасности. Конструкция авто была существенно модернизирована.

Двигатель авто расположен посередине Фото: JP Performance

Заводскими остались только передняя часть хэтчбека и боковые двери. Все остальные кузовные панели были созданы с нуля.

Volkswagen Golf оснастили 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 от Audi R8. Его мощность варьируется от 525 до 620 л.с.

Пока неизвестно, насколько быстрым получился автомобиль. Его планируют протестировать в ближайшее время.

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Также пока неизвестны подробные технические характеристики проекта. Вероятнее всего он получил систему полного привода для более быстрого разгона с места.

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