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Авто

Volkswagen Golf превратили в экстремальный среднемоторный суперкар (видео)

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Фото: JP Performance | Хэтчбек окрасили в пастельный мятно-зеленый цвет

Хэтчбек получил двигатель от суперкара Audi R8 и множество других улучшений. Автомобиль стал гораздо мощнее и быстрее на прямой.

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Немецкое тюнинг-ателье JP Performance доработало хэтчбек Volkswagen Golf третьего поколения. Автомобиль оснастили двигателем от суперкара Audi R8. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Volkswagen Golf получил широкий кузовной обвес с новыми бамперами. Автомобиль окрасили в пастельный мятно-зеленый цвет, который дополняют контрастные акценты розового цвета. Внешний вид дополняют колесные диски Rotiform.

Хэтчбек получил каркас безопасности. Конструкция авто была существенно модернизирована.

Volkswagen Golf тюнинг Fullscreen
Двигатель авто расположен посередине
Фото: JP Performance

Заводскими остались только передняя часть хэтчбека и боковые двери. Все остальные кузовные панели были созданы с нуля.

Volkswagen Golf оснастили 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 от Audi R8. Его мощность варьируется от 525 до 620 л.с.

Пока неизвестно, насколько быстрым получился автомобиль. Его планируют протестировать в ближайшее время.

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Также пока неизвестны подробные технические характеристики проекта. Вероятнее всего он получил систему полного привода для более быстрого разгона с места.

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