Volkswagen Golf перетворили на екстремальний середньомоторний суперкар (відео)

Хетчбек отримав двигун від суперкара Audi R8 і безліч інших поліпшень. Автомобіль став набагато потужнішим і швидшим на прямій.

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Німецьке тюнінг-ательє JP Performance допрацювало хетчбек Volkswagen Golf третього покоління. Автомобіль оснастили двигуном від суперкара Audi R8. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Volkswagen Golf отримав широкий кузовний обвіс із новими бамперами. Автомобіль пофарбували в пастельний м'ятно-зелений колір, який доповнюють контрастні акценти рожевого кольору. Зовнішній вигляд доповнюють колісні диски Rotiform.

Хетчбек отримав каркас безпеки. Конструкцію авто було суттєво модернізовано.

Двигун авто розташований посередині Фото: JP Performance

Заводськими залишилися тільки передня частина хетчбека і бічні двері. Всі інші кузовні панелі були створені з нуля.

Volkswagen Golf оснастили 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 від Audi R8. Його потужність варіюється від 525 до 620 к.с.

Поки що невідомо, наскільки швидким вийшов автомобіль. Його планують протестувати найближчим часом.

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Також поки що невідомі докладні технічні характеристики проєкту. Найімовірніше він отримав систему повного приводу для швидшого розгону з місця.

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