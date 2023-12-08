Не ездил 74 года: в сарае обнаружили заброшенный автомобиль знаменитой писательницы (фото)

Mercury Eight автора "Унесенных ветром" Маргарет Митчелл простоял в сарае с 1949 года. Автомобиль покрыт ржавчиной и требует реставрации.

В США нашли заброшенный седан Mercury 1940 года. Автомобиль принадлежал известной писательнице Маргарет Митчелл. Об этом сообщает сайт Atoevolution.

Автор знаменитого романа "Унесенные ветром" приобрела Mercury Eight новым в автосалоне в 1940 году. Сохранены оригинальные документы на машину.

Автомобиль стоит заброшенным с 1949 года Фото: ebay.com

Незадолго до кончины писательницы в 1949 году Mercury поставили в сарай. После смерти Маргарет Митчелл ее муж и брат пытались продать машину, однако покупателя так и не нашли.

С тех пор Mercury Eight стоял заброшенным и за 74 года ни разу не выезжал на дороги. Седан покрыт ржавчиной, а его краска облезла. Двигатель автомобиль пока не удалось завести, то есть машина нуждается в длительной реставрации.

Теперь авто Маргарет Митчелл снова попытаются продать , причем на eBay оценили его в 100 000 долларов, хотя Mercury 1940 года даже в идеальном состоянии, как правило, дешевле.

Седан оценили в $100 000 Фото: ebay.com

Mercury Eight первого поколения выпускали с 1939 до 1941 года и он позиционировался, как более роскошная версия знаменитого Ford V8. Седан оснащен 3,9-литровой 100-сильной восьмеркой и 3-ступенчатой механической КПП.

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