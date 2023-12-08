Электромобиль Skoda совершил сложный автопробег через всю Африку (фото)
Заднеприводный электрокроссовер Skoda Enyaq смог проехать через пустыни, болота и джунгли. Он только дважды застрял, а единственной неисправностью стал выход из строя амортизатора.
Электрический кроссовер Skoda Enyaq совершил масштабный автопробег. На нем пара из Нидерландов пересекла всю Африку с севера на юг и обратно. О путешествии рассказали на официальном сайте Skoda.
Ренске Кокс и Мартин ван Пол проехали из Нидерландов до Кейптауна в ЮАР и вернулись назад домой. Пробег занял полтора года.
Для путешествия выбрали заднеприводный кроссовер Skoda Enyaq – просто потому, что у него запас хода больше. С батареей емкостью 82 кВт∙ч он может проехать до 550 км без подзарядки.
Для пробега машину немного модернизировали. Кроссовер получил внедорожные шины, а на крыше появился бокс с раскладной палаткой.
Заряжать электрокар приходилось от обычной электросети в населенных пунктах. К тому же, для авто создали специальные солнечные батареи, которые можно разложить прямо на земле.
Электромобиль Skoda преодолел тысячи километров. Он пересек пустыни, саванны, болота и джунгли и при этом застрял только два раза. Впрочем, порой из-за сложных условий удавалось преодолевать всего по 150 км в день.
К тому же, Skoda Enyaq продемонстрировал завидную надежность. За все время поездки вышел из строя только один задний амортизатор. Кроме того, были повреждены и потребовали замены пластиковый обвес и лобовое стекло.
К слову, недавно электромобиль Skoda Enyaq прошел модернизацию — ему увеличили мощность двигателя и запас хода.
Также Фокус сообщал, что сложным автопробегом испытали после реставрации самый первый Land Rover.