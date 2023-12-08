Электромобиль Skoda совершил сложный автопробег через всю Африку (фото)

Заднеприводный электрокроссовер Skoda Enyaq смог проехать через пустыни, болота и джунгли. Он только дважды застрял, а единственной неисправностью стал выход из строя амортизатора.

Электрический кроссовер Skoda Enyaq совершил масштабный автопробег. На нем пара из Нидерландов пересекла всю Африку с севера на юг и обратно. О путешествии рассказали на официальном сайте Skoda.

На крыше электрокара появился бокс с палаткой Фото: Skoda

Ренске Кокс и Мартин ван Пол проехали из Нидерландов до Кейптауна в ЮАР и вернулись назад домой. Пробег занял полтора года.

Для путешествия выбрали заднеприводный кроссовер Skoda Enyaq – просто потому, что у него запас хода больше. С батареей емкостью 82 кВт∙ч он может проехать до 550 км без подзарядки.

Электромобиль получил раскладные солнечные батареи Фото: Skoda

Для пробега машину немного модернизировали. Кроссовер получил внедорожные шины, а на крыше появился бокс с раскладной палаткой.

Заряжать электрокар приходилось от обычной электросети в населенных пунктах. К тому же, для авто создали специальные солнечные батареи, которые можно разложить прямо на земле.

Skoda Enyaq оказался надежным и выносливым Фото: Skoda

Электромобиль Skoda преодолел тысячи километров. Он пересек пустыни, саванны, болота и джунгли и при этом застрял только два раза. Впрочем, порой из-за сложных условий удавалось преодолевать всего по 150 км в день.

За время пробега лишь раз вышел из строя амортизатор Фото: Skoda

К тому же, Skoda Enyaq продемонстрировал завидную надежность. За все время поездки вышел из строя только один задний амортизатор. Кроме того, были повреждены и потребовали замены пластиковый обвес и лобовое стекло.

К слову, недавно электромобиль Skoda Enyaq прошел модернизацию — ему увеличили мощность двигателя и запас хода.

Также Фокус сообщал, что сложным автопробегом испытали после реставрации самый первый Land Rover.