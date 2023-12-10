Карбон, алькантара и цена $70 000: представлен первый мотоцикл от Bentley (фото)

Новый мотоцикл Ducati выполнен в стилистике роскошного Bentley Batur. Байк выпустят ограниченной серией, а его цена стартует с 70 000 долларов.

Мотоцикл Ducati V4 Diavel получил необычную лимитированную версию For Bentley. Как следует из названия, ее помог разработать британский автопроизводитель. Об этом сообщается на официальном сайте Bentley.

Выпустят только 550 Ducati V4 Diavel For Bentley Фото: Bentley

Новый Ducati V4 Diavel For Bentley посвящен эксклюзивному купе Bentley Batur. Дизайн его бензобака, воздухозаборников, пластиковых обтекателей и кованных колесных дисков выдержан в стилистике этой модели.

Версия Mulliner обойдется в 90 000 долларов Фото: Bentley

Кроме того, большинство мотоциклов Ducati V4 Diavel окрасят в особый зеленый цвет Scarab Green, доступный для Bentley Batur. Появились и карбоновые вставки, а сиденье отделано алькантарой.

Ducati V4 Diavel For Bentley оснащен стандартным 1,2-литровым мотором мощностью 168 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатая КПП. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с.

В отделке использованы карбоновые детали Фото: Bentley

Всего выпустят 550 Ducati V4 Diavel For Bentley: 500 мотоциклов в стандартном исполнении за 70 000 долларов и еще 50 – в версии Mulliner за $90 000. В последнем случае можно выбрать особый цвет и кастомизировать байк. Поставки клиентам начнутся летом 2024 года.

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