В США создали электрический квадроцикл с рекордным запасом хода (фото)

Электрический квадроцикл Livaq Equad способен развить 108 км/ч и проехать свыше 270 км без подзарядки. Его батарея получила защиту от ударов и влаги.

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Американский стартап Livaq презентовал свою первую модель – электрический квадроцикл Equad. Его планируют запустить в производство с 2024 года. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Livaq.

Идея создать Livaq Equad родилась у основателя компании Давида Медины еще в 2016 году. Он хотел создать экологически чистый транспорт для выезда на природу.

Электрический квадроцикл способен развить 108 км/ч

В конструкции Livaq Equad активно использован карбон, однако он все равно получился тяжелым – 458 кг. Дело в том, что он получил большую NMC-батарею емкостью 15,4 кВт∙ч, обеспечивающую запас хода 274 км – это рекорд среди электрических квадроциклов.

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Батарея защищена от влаги, то есть можно форсировать водные препятствия. Также предусмотрена специальная металлическая клетка, защищающая ее от ударов.

Пара электромоторов на задней оси суммарно развивают 22 л. с., что позволяет развивать 108 км/ч. Также Livaq Equad получил гидравлический "ручник" и независимую переднюю подвеску.

Запас хода Livaq Equad составляет 274 км

Предпродажа Livaq Equad уже стартовала по цене от 19 989 долларов. После начала производства цена квадроцикла вырастет до 28 600 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про недорогой кроссовый электромотоцикл с большим запасом хода.

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