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Бездорожье — не помеха: презентован электрический скутер-кроссовер (видео)

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Gogoro Crossover Smartscooter приспособлен для бездорожья

Gogoro Crossover Smartscooter обладает хорошей проходимостью. У него внедорожная резина, усиленная подвеска и высокий клиренс.

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Тайваньский производитель скутеров Gogoro представил новую электрическую модель Crossover Smartscooter. Она предназначена для бездорожья. Подробности новинки раскрыли на сайте Gogoro.

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У скутера усилена подвеска

Gogoro Crossover Smartscooter позиционируют как скутер-кроссовер. Он предназначен для эксплуатации не только на асфальтовых дорогах, но и на бездорожье.

В основе Gogoro Crossover Smartscooter лежит мощная алюминиевая рама, а обтекатели выполнены из прочного износостойкого пластика. У скутера усиленная подвеска с двойными амортизаторами на обоих колесах и довольно высокий (142 мм) клиренс.

Gogoro Crossover Smartscooter, электрический скутер, скутер Gogoro Fullscreen
Электроскутер получил внедорожные шины

Кроме того, он получил 12-дюймовую внедорожную резину Maxxis, а за доплату предложены стальные дуги и крепления для багажников спереди и сзади. Среди других опций – Bluetooth и круиз-контроль.

Электроскутер Gogoro Crossover Smartscooter оснащен мотором мощностью 10 л. с. (7,6 кВт) и двумя съемными батареями. Заявленный запас хода составляет 150 км, а максимальная скорость равна 60 км/ч.

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