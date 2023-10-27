Yamaha показала необычный "танцующий" байк-трансформер с автопилотом (видео)

Байк Yamaha Motoroid2 отличается футуристическим дизайном и может трансформироваться. Мотоцикл получил автопилот, а также функции распознавания лица и жестов.

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В Токио на выставке Japan Mobility Show представили концептуальный мотоцикл Yamaha Motoroid2. На презентации байк продемонстрировал танец. Его показали в видео на Youtube-канале Yamaha.

Заднее колесо байка может поворачиваться Фото: Yamaha

Новая Yamaha Motoroid2 выглядит как пришелец из будущего. Обтекаемый мотоцикл получил диодную подсветку и может трансформироваться — складываться на парковке. В этом случае его кресло поднимается вертикально.

Yamaha Motoroid2 оснащена задним мотор-колесом. Специальная конструкция подвески позволяет заднему колесу поворачиваться независимо от переднего.

Мотоцикл может складываться и кресло в этом случае поднимается вертикально Фото: Yamaha

Мотоцикл Yamaha получил функцию идентификации лица, то есть он может распознавать владельца. Мало того, он оснащен инновационный автопилот.

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Новая Yamaha Motoroid2 способна двигаться самостоятельно, занимать место на парковке и покидать его. Байк способен самостоятельно поддерживать равновесие.

Мотоцикл даже не имеет традиционного руля и ручки "газа". Управлять им можно посредством жестов – Yamaha их распознает. Именно благодаря этой функции байк и станцевал на презентации.

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